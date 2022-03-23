2022 yılı bayram ikramiyeleri İlk rakam geldi! 1.500 TL’ye mi çıkacak? İşte zamlı emekli bayram ikramiyeleri yatma tarihi

Yılbaşında emekli maaşlarına yapılan zammın diğer pek çok alanda da yeni zamlar ile yetersiz kalması, özellikle bayram masraflarını nasıl karşılayacaklarını düşünen çok sayıda vatandaşın en azından bayram ikramiyelerine ciddi oranda bir zam yapılmasını istedikleri belirtiliyor. Konuya ilişkin çalışmalar ise henüz netlik kazanmış değil.