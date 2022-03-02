2022 Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları! Nakit sıkıntısı çekenler bakmadan geçmeyin!

Para ihtiyacı olan vatandaşlar yeni ayın başlamasıyla bankaların güncel faiz oranlarını merak etmeye başladı. Ziraat bankası'ndan nakit sıkıntısı için ihtiyaç kredisi, ev almak için konut kredisi ve araba almak için de taşıt kredisi faiz oranlarını araştırmaya başlayanlar için ödeme planı ve vadeler hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik. Birikimlerini değerlendirmek ve daha fazla getiri sağlamak isteyenler için ise 2022 Mart ayı Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları haberimizde yer alıyor.