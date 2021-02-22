2021 altın fiyatları için flaş tahmin! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılına tarihi düşüşle girdi. Gram altın ise geçen hafta sert düşüşle beraber 400 TL'nin altını görmüştü. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor. Peki gram altın fiyatları tekrar yükselir mi? Altın fiyatları tekrar düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne olacak? İşte detaylar…
Altın fiyatları son durum açıklamaları yatırımcıların gündeminde. Altın fiyatları geçtiğimiz cuma günü son 7 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeni haftaya hafif yükselişle başladı. Gram
altın ise 400 TL civarında fiyat belirleyerek, küresel altın fiyatlarından Dolar/TL 'deki yatay seyirden etkilenmeye devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın 23 Şubatta ABD Kongresi'ne sunacağı rapora odaklanan yatırımcılar, altın fiyatları yükselecek mi merakla raporun etkilerini bekliyor.
Fed Başkanı böyle bir raporu ortalama yılda iki kere Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne sunmasının ardından altın fiyatlarının etkilenmesi bekleniyor. Salı günü yaşanacak bu gelişmenin ons altına etkisi ise uzmanlar tarafından "sürpriz fiyatlanma olabilir" yorumuyla karşılandı.
Geçtiğimiz haftaya ons başına 1.825 dolar civarında başlayan ons altın fiyatlarının, yükselen ABD Hazine tahvili faizleri ve güçlenen dolardan etkilenmeye devam etmesi bekleniyor. İşte uzman isimlerin altın tahminleri...
"ONS ALTIN 2075 DOLAR SEVİYESİNİ GÖREBİLİR"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya kanalında güncel altın analizlerini paylaşmaya devam ediyor. "Altın düşecek mi, gram altın ne zaman yükselir, altın ne olur" gibi takipçilerinin sorduğu sorulara değinen Memiş takipçilerine ons altının 2075 dolar seviyesine tekrar gelebileceğini söyledi. Dolar fiyatlarının tekrar 7.40-4.50 seviyelerine gelebileceğini anlatan eden Memiş, seviyesinin sürpriz olmayacağını ifade etti. İşte Memiş'in yorumundan satır başları..
* Düşüşler artık bitti, artış olacaksa 1860 seviyesi yukarı doğru kırılır ve yaz aylarında 1920 belki yaz aylarında 2000 dolar seviyesine kadar atılımlarını devam ettirebilir…
* Benim kişisel kanaatim altının ons fiyatının 2000 dolar seviyesinin üzerine fiyatlanması, belki 2075 dolar seviyesinin yukarı doğru kırılarak bu yükseliş trendini devam ettirip yatırımcısının yüzünü güldürebilir.
"ALTIN FİYATLARINDA ÇARŞAMBA GÜNÜ SÜRPRİZLER OLABİLİR"
Gedik Forex'in güncel altın tahmininde ise ABD 10 yıllık tahvil faizindeki güçlülüğün altını baskıladığı açıklandı. Yayınlanan bültende, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunumların bir sürpriz fiyatlanmayla sonuçlanabileceği vurgulandı. Gedix Forex'in altın analizi şu şekilde oldu;
Ons altın yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Doların bu sabah yatay seyrediyor olması, altının bu hareketini destekliyor. Ancak ana resimde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış, altını baskılıyor. Dolayısıyla altında hala 1800$ altında seyirler izleniyor ve toparlanmakta zorlanıyor.