2021 altın fiyatları için flaş tahmin! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

"ALTIN FİYATLARINDA ÇARŞAMBA GÜNÜ SÜRPRİZLER OLABİLİR"

Gedik Forex'in güncel altın tahmininde ise ABD 10 yıllık tahvil faizindeki güçlülüğün altını baskıladığı açıklandı. Yayınlanan bültende, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunumların bir sürpriz fiyatlanmayla sonuçlanabileceği vurgulandı. Gedix Forex'in altın analizi şu şekilde oldu;

Ons altın yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Doların bu sabah yatay seyrediyor olması, altının bu hareketini destekliyor. Ancak ana resimde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış, altını baskılıyor. Dolayısıyla altında hala 1800$ altında seyirler izleniyor ve toparlanmakta zorlanıyor.