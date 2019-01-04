2019 memur emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Memur emekli ikramiyeleri yeni tutar

MEMUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri için yapılması planlanan 3600 ek gösterge henüz hayata geçmediği için bu meslek gruplarından emekli olanların maaşları ocak ayında sadece yüzde 10,7 oranında yükselecek. 3600 ek gösterge çıkarsa 25 yıl hizmeti bulunan bir öğretmenin emekli maaşı 2 bin 925 liradan, 3 bin 567 liraya yükselecek. Yeni emekli ikramiyeleri de 93 bin 767 lira yerine 114 bin 360 liraya çıkacak. Benzer bir durum polis, hemşire ve din görevlilerinde de bulunuyor.