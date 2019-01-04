2019 memur emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Memur emekli ikramiyeleri yeni tutar
Memur ve memur emeklilerinin 2019 Ocak ayında alacakları zam oranı dün TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamı ile birlikte belirlendi. Yapılan bu zam memurların sadece maaşını değil, emekli ikramiye tutarlarını da etkileyecek. Peki ama 2019 memur emekli ikramiye tutarı ne kadar oldu? Emekli olan öğretmen ne kadar ikramiye alır? Emekli polis memuru ne kadar ikramiye alır? İşte kalem kalem memur emeklisi ikramiye tutarları...
Dün TÜİK'in açıkladığı 2018 yılı enflasyon rakamları ile birlikte milyonlarca memurun da 2019 Ocak zammı belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yılın ilk yarısı için yüzde 10,70 oranında zam yapılacak. Temmuz ayında ise toplu sözleşme uyarınca yüzde 5 oranında zam yapılacak. Enflasyon eğer yılın ilk yarısında yüzde 5'i geçerse, enflasyon farkı da zamlara yansıtılacak.
2019 yılında kamu çalışanları arasında en çok sevinenler kamudan emekli olan doktorlar olacak. Temmuz ayında 3 bin 222 lira olan uzman tabip ve pratisyen hekimlerin emekli aylığına, ocak ayında ek zam yapılacak. Yeni katsayı üzerinden uzman tabiplere 2 bin 220 lira, pratisyen hekimlere ise bin 697 lira ek artış yapılacak. Böylelikle, yeni yılda emekli aylıkları sırasıyla 5 bin 787 lira ve 5 bin 264 lira olacak. İlave zam tutarı, iki meslek grubundan da bu yıl emekli olacak kişilerin ikramiyelerine yansımayacak.
MEMUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri için yapılması planlanan 3600 ek gösterge henüz hayata geçmediği için bu meslek gruplarından emekli olanların maaşları ocak ayında sadece yüzde 10,7 oranında yükselecek. 3600 ek gösterge çıkarsa 25 yıl hizmeti bulunan bir öğretmenin emekli maaşı 2 bin 925 liradan, 3 bin 567 liraya yükselecek. Yeni emekli ikramiyeleri de 93 bin 767 lira yerine 114 bin 360 liraya çıkacak. Benzer bir durum polis, hemşire ve din görevlilerinde de bulunuyor.