İŞKUR 2019'da binlerce personel-memur-işçi alımı yapacak! İşte 2019 yılı İŞKUR iş ilanları
İŞKUR, 2019 yılı itibariyle binlerce memur, personel ve işçi alımı yapacak. Vatandaşlar İŞKUR üzerinden yapılan iş ilanlarını merakla takip ediyor. İŞKUR kendi sitesi üzerinden 41.658 kişilik iş ilanını duyurdu. Binlerce kişiye yeni iş kapısı olacak iş ilanları ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki İŞKUR hangi kadrolara kaç memur alacak? İşte merakla beklenen İŞKUR iş ilanı ile ilgili detaylar...
4 Ocak 2019 Cuma, 20:47:33 Güncelleme: 20:57:29
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