2, 6, 8 yıl erken emekli olun! 42, 43, 44, 45, 52 yaşında erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı belli oldu! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Beklenen haberle 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlanlarda ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten önceden sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşyüce düşüyor. Bununla birlikte bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. İşte merak edilenler!