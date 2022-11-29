1999 öncesi EYT emeklilik tablosu ÇIKTI! SSK, Bağkur, Emekli sandığında prim gün sayısı + yaş mührü basıldı! Borçlanma, staj, çıraklık şartları kadın-erkek...

EYT yasası Ocak 2023'te çıkacak mı, kimleri kapsayacak soruları hakkında pek çok uzman isimden yanıt gelirken, resmi açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Yılbaşında emekli, asgari ücretli, memur ve sözleşmeli personelin yanı sıra EYT bekleyenler için de süpriz gelişmeler olacak. AK Partili isimden son dakika EYT için tarih açıklaması geldi. İşte yaşa takılanlar son dakika haberleri...