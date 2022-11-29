1999 öncesi EYT emeklilik tablosu ÇIKTI! SSK, Bağkur, Emekli sandığında prim gün sayısı + yaş mührü basıldı! Borçlanma, staj, çıraklık şartları kadın-erkek...
EYT'de geri sayım hızlanırken son dakika flaş açıklama geldi. Milyonlarca vatandaşların beklediği EYT düzenlemesinde detaylar belli olmaya devam ediyor. Basın mensuplarını sorularını da yanıtlayan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, '' EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Peki EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor? Borçlanma, staj, çıraklık şartları kadın-erkek...
EYT yasası Ocak 2023'te çıkacak mı, kimleri kapsayacak soruları hakkında pek çok uzman isimden yanıt gelirken, resmi açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Yılbaşında emekli, asgari ücretli, memur ve sözleşmeli personelin yanı sıra EYT bekleyenler için de süpriz gelişmeler olacak. AK Partili isimden son dakika EYT için tarih açıklaması geldi. İşte yaşa takılanlar son dakika haberleri...
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında şu açıklamalarda bulundu;
"Bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Meclis takvimine uygun bir şekilde bunları çalışıp Meclis'in gündemine getirmeyi istiyoruz. EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız"
Buna göre, EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e gelmesi ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Öte yandan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de son yazısında EYT bekleyenlere yönelik bilgi verdi. İşte Erdem'in o yazısı...