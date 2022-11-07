1980-1987-1992-1995-1999 sigortalılık süresi hazine değerinde! EYT'de Aralık fişeği ateşe verildi! 39-41-44-52-61 santim santim EYT yaş hesabı!

EYT yasası için sadece sayılı günler, haftalar kaldı. EYT çıktığında prim ve süre için eksikleri olanlar bunları tamamladığında emeklilik hakkını elde edecek. Primi tamamlayıp sigortalılık süresini doldurmayanlar ise bir süre bekleyecek. Prim eksiği için ise EYT'lilere borçlanma imkanı sunuluyor. Borçlanmayı 12. aya kadar yapan kazançlı çıkacak. Çünkü 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile SSK'da en az 5000 gün gerekecek. Öte yandan, EYT ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında 2023'ten önce EYT sorunun halledileceğini açıklamıştı. Peki, EYT ile kimler emekli olacak? EYT prim eksiği olan nasıl borçlanacak? İşte merak edilenler!