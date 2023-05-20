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Haberler Ekonomi 18-45 yaş arası acil başvursun! İŞKUR harekete geçti! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS'siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...

18-45 yaş arası acil başvursun! İŞKUR harekete geçti! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS'siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...

Özel sektör ve kamu Mayıs ayında yüzlerce işçi, personel, memur alımı yapmaya devam ediyor. Özel sektörde 142 bini aşkın açık iş ilanı yer alırken kamuya da KPSS puanı ile memur alımları yapılacak. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, bekçi, aşçı, sekreter, muhasebeci, satış danışmanı, büro personeli ve daha bir çok meslekte işe alımlar yapılacak. Başvurular az evvel başladı. İşte detaylar...

20.05.2023 10:21 - Son Güncelleme: 20.05.2023 10:21
18-45 yaş arası acil başvursun! İŞKUR harekete geçti! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS’siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...

İŞKUR yeni ilanlar yayımladı. En az ilkokul mezunu olan iş bulacak. Bankalarda, hastanelerde, özel sektörde, kamuda iş arayanlar buraya! Başvurular az evvel başladı. Öte yandan ÇAYKUR da İŞKUR aracılığı ile alım yapacak. Peki başvuru şartları neler? İŞKUR TYP alımları başladı mı? İşte meslek meslek İŞKUR güncel iş ilanları ve başvuru detayları...

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18-45 yaş arası acil başvursun! İŞKUR harekete geçti! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS’siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...

Hem kamuda hem özel sektörde alımlar yapılacak. Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 142 bini aşkın açık işe çalışan arıyor.

18-45 yaş arası acil başvursun! İŞKUR harekete geçti! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS’siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...

Üniversiteler, öğretim üyesi ve görevlisinin yanı sıra çok sayıda sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. KPSS puanıyla büro personelinden güvenlik görevlisine, diyetisyenden temizlik personeline, şoförden hastabakıcıya kadar pek çok alanda alım yapılıyor.

18-45 yaş arası acil başvursun! İŞKUR harekete geçti! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS’siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...

Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 142 bini aşkın işçi arıyor. 30 bin 909 kişiyle beden işçisi ilk sırayı alırken, 4 bin 909 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 976 kişiyle satış danışmanı/uzman izliyor.

18-45 yaş arası acil başvursun! İŞKUR harekete geçti! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS’siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...

KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Alınacak personel sayısı ve son başvuru tarihleri şöyle:
-İnönü Üniversitesi: 554 sözleşmeli, 26 Mayıs

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 500 sözleşmeli, 30 Mayıs

-Karadeniz Teknik Üniversitesi: 492 sözleşmeli, 31 Mayıs

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