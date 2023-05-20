18-45 yaş arası acil başvursun! İŞKUR harekete geçti! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS’siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...

İŞKUR yeni ilanlar yayımladı. En az ilkokul mezunu olan iş bulacak. Bankalarda, hastanelerde, özel sektörde, kamuda iş arayanlar buraya! Başvurular az evvel başladı. Öte yandan ÇAYKUR da İŞKUR aracılığı ile alım yapacak. Peki başvuru şartları neler? İŞKUR TYP alımları başladı mı? İşte meslek meslek İŞKUR güncel iş ilanları ve başvuru detayları...