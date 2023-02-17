17 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de neler var, hangi ürünler indirimde? 8 kg toz deterjanın fiyatı düştü! Isıtıcı, kalın polar...

BİM 17 Şubat aktüel ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde merak edilirken kataloğu görenler marketlere akın etmeye başladı. 8 kg toz deterjanın fiyatı düştü Isıtıcı, kalın polar çeşitleri de indirimde girdi. İşte BİM kataloğu tam liste.