16 Ekim temettü listesi! O şirket yarın ödemelere başlıyor

16 Ekim 2024 tarihi, Borsa İstanbul'da temettü kazanan yatırımcılar için önemli bir gün olacak. Bu tarihten itibaren temettü hakkı elde eden yatırımcılar, ödemelerini almaya başlayacaklar. Yarın gerçekleşecek temettü dağıtımı ile yatırımcılar, sahip oldukları hisselerden elde ettikleri kâr paylarını alarak yatırımlarını değerlendirme şansı elde edecekler.