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1.532 lira taksit ödemesiyle 90.000 TL konut kredisi sahibi olun! Faizler viraneye çevrildi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Ekonomik anlamda zorluklar çeken vatandaşlar bankaların kredi avantajlarına yönelmeye başladı. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan özel ve kamu bankaları yeni ayın hemen ardından mercek altına alındı. Konut alımında ek bir destek isteyenlere Ziraat'ten muhteşem haber geldi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası uygun taksit imkanıyla konut kredisi kampanyasını duyurdu. Kamu bankası olması nedeniyle bütçeye uygun kredi veren bankalardan olan Ziraat Bankası şu anda en düşük faizli konut kredisini veren bankalar arasında yer alıyor.

17.06.2021 20:58 - Son Güncelleme: 17.06.2021 20:58
1.532 lira taksit ödemesiyle 90.000 TL konut kredisi sahibi olun! Faizler viraneye çevrildi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Bugünün evini yarına bırakma! Ekonomik anlamda zorluklar çeken vatandaşlar bankaların kredi avantajlarına yönelmeye başladı. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan özel ve kamu bankaları yeni ayın hemen ardından mercek altına alındı. Konut alımında ek bir destek isteyenlere Ziraat'ten muhteşem haber geldi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası uygun taksit imkanıyla konut kredisi kampanyasını duyurdu. Kamu bankası olması nedeniyle bütçeye uygun kredi veren bankalardan olan Ziraat Bankası şu anda en düşük faizli konut kredisini veren bankalar arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1.532 lira taksit ödemesiyle 90.000 TL konut kredisi sahibi olun! Faizler viraneye çevrildi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Bugünün Evini Yarına Bırakma!

Bankamız Konut Kredisi'ne hemen başvurun, 120 aya kadar vade imkânı ile hayalinizdeki evin sahibi olun.

1.532 lira taksit ödemesiyle 90.000 TL konut kredisi sahibi olun! Faizler viraneye çevrildi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

KONUT KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.

1.532 lira taksit ödemesiyle 90.000 TL konut kredisi sahibi olun! Faizler viraneye çevrildi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir

1.532 lira taksit ödemesiyle 90.000 TL konut kredisi sahibi olun! Faizler viraneye çevrildi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.