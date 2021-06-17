1.532 lira taksit ödemesiyle 90.000 TL konut kredisi sahibi olun! Faizler viraneye çevrildi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Bugünün evini yarına bırakma! Ekonomik anlamda zorluklar çeken vatandaşlar bankaların kredi avantajlarına yönelmeye başladı. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan özel ve kamu bankaları yeni ayın hemen ardından mercek altına alındı. Konut alımında ek bir destek isteyenlere Ziraat'ten muhteşem haber geldi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası uygun taksit imkanıyla konut kredisi kampanyasını duyurdu. Kamu bankası olması nedeniyle bütçeye uygun kredi veren bankalardan olan Ziraat Bankası şu anda en düşük faizli konut kredisini veren bankalar arasında yer alıyor.