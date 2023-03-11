12.90 TL kadayıf, 29.90 TL güllaç! A101'den RAMAZAN kıyağı! Yağ, çay, hurma, sucuk, yumurta SAHUR ve İFTAR sofrası dolacak! Etikete %25 İNDİRİM!...
A101 indirimli aktüel ürünler listesi için araştırmalar hızlandı. Ramazan ayına az bir süre kala sahur ve iftar için olan gıdalarda Ramazan ayına özel indirimler yapıldı. 16 Mart itibariyle satışa sunulacak ürünler için broşür bugün yayınlandı. İşte sofranızı dolduracak A101 aktüel indirimli ürünler listesi...
11.03.2023 22:32 - Son Güncelleme: 11.03.2023 22:32
A101 Ramazan'a özel indirimler oldukça aratılıyor. 11 ayın sultanına sayılı günler kala dolabını doldurmak isteyenler yapılan indirimleri yakından takip etmeye başladı. A101 mağazalarında her hafta Perşembe günü mağazalarda satışa sunulan ürünler merak edildi. İşte A101, BİM, Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu...
A101 yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Geçtiğimiz hafta elektrikli aracın ardında bu hafta da 125 cc Benzinli motosiklet satışa sunulacak.