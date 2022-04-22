Bayram rüzgarı estirecek 1.29, 1.55 faiz atağı geldi! 40 kere düşünmeye son! Dar boğaza düşen günlük 52 TL'ye borçlarını kapatacak!

Ziraat Bankası Çalışanın Artısı İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Geliştirdiği her kampanya ile ekonomik gelişmeler çerçevesinde nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar için avantajlı hizmetler sunmaya devam eden Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde nakde sıkılan maaş müşterileri için de iki kampanya birden geliştirdiğini duyurdu.