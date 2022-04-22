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Haberler Ekonomi Bayram rüzgarı estirecek 1.29, 1.55 faiz atağı geldi! 40 kere düşünmeye son! Dar boğaza düşen günlük 52 TL'ye borçlarını kapatacak!

Bayram rüzgarı estirecek 1.29, 1.55 faiz atağı geldi! 40 kere düşünmeye son! Dar boğaza düşen günlük 52 TL'ye borçlarını kapatacak!

Geliştirdiği kampanyalar ile vatandaşların yanında yer aldığını her fırsatta gözler önüne seren Ziraat Bankası, bir yeni kampanyaya daha imza atarak maaş müşterilerine uygun faiz oranları karşılığında ihtiyaç ve konut kredisi hizmetlerini sunacağını bildirdi. İşte Ziraat Bankası'nın Çalışanın Artısı ismini verdiği yeni hizmetine ilişkin ayrıntılar...

takvim.com.tr
22.04.2022 13:09 - Son Güncelleme: 22.04.2022 13:09
1,29, 1.55 faiz müjdesi! Bayram rüzgarı estirecek haber Ziraat’ten geldi: İhtiyaçlarınızı günlük 52 TL, aylık 1.576 TL’ye karşılayabileceksiniz!

Yeni dönemin gelmesi ile birlikte ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşı ekonomi piyasalarının tekrar dalgalı hareketler sergilemelerine ve dolayısı ile de gündelik hayatta sunulan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin tekrar zamlanmasına sebep oldu.

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1,29, 1.55 faiz müjdesi! Bayram rüzgarı estirecek haber Ziraat’ten geldi: İhtiyaçlarınızı günlük 52 TL, aylık 1.576 TL’ye karşılayabileceksiniz!

Giderek pahalılaşan hayat şartları karşısında vatandaşlar zorluk yaşarken, artan nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile çeşitli çözüm yolları araştırılmaya başlandı.

1,29, 1.55 faiz müjdesi! Bayram rüzgarı estirecek haber Ziraat’ten geldi: İhtiyaçlarınızı günlük 52 TL, aylık 1.576 TL’ye karşılayabileceksiniz!

Dar boğaza düşen ve gündelik ihtiyaçlarını dahi karşılarken kırk kere düşünmek zorunda kalan vatandaşlara, devlet kanalından olumlu yanıt geldi.

1,29, 1.55 faiz müjdesi! Bayram rüzgarı estirecek haber Ziraat’ten geldi: İhtiyaçlarınızı günlük 52 TL, aylık 1.576 TL’ye karşılayabileceksiniz!

Türkiye'nin kökü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu kampanyalara bir yenisini daha ekleyerek maaş hesabı kendi bünyesinde bulunan çalışanlara ihtiyaç kredisi ve konut kredisi hizmetlerini sunacağını açıkladı.

1,29, 1.55 faiz müjdesi! Bayram rüzgarı estirecek haber Ziraat’ten geldi: İhtiyaçlarınızı günlük 52 TL, aylık 1.576 TL’ye karşılayabileceksiniz!

Ziraat Bankası Çalışanın Artısı İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Geliştirdiği her kampanya ile ekonomik gelişmeler çerçevesinde nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar için avantajlı hizmetler sunmaya devam eden Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde nakde sıkılan maaş müşterileri için de iki kampanya birden geliştirdiğini duyurdu.

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