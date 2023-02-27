1,2,3,4,5,6,7 yıl ERKEN EEMEKLİLİK! Bu kişiler CUP diye emekli olacak! Şart mart yok! SGK, Bağ-Kur, 4C’ller tek yapmanız gereken...

Ağır şartlar altında çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor. Böylece yaş şartından indirim olmasını sağlıyor. Ek prim günleri ile 1 sene çalıştığı zaman 15-18 ay çalışmış gibi primleri yatan çalışanlar, erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.