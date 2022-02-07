120 bin, 300 bin ve 750 bin TL veriliyor! 48 ay vade var! Ayaklarınız yerden kesilecek! Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank...

Taksit sayılarında da 48 ay vadenin yükselttirilebileceğine dair görüşlerini paylaşan Akben, taşıt kredilerinde faiz oranlarının da düşmesini temenni ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu hususta çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yeni planlama ile bankaların taşıt kredilerinde ne yönde uygulamalara başlayacağı ise merak ediliyor.