12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor! Vatandaş dört köşe oldu

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Ülke iç istihdamın ve üretimin artması amacı ile girişimcilere destek olunacağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda 6 farklı başlıkta kredi destek paketi geliştirildiğini açıkladı. Söz konusu kredi paketlerinden biri için faiz uygulanmayacağını ve azami vade sayısının 5 yıl olduğunu açıklayan bakanlık, ilgili detayları kamuoyuna duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni dönemde destek arayışı içerisine giren girişimcileri umutlandıran 6 yeni açıklamada bulundu, Farklı kategoriler altında, farklı içerikler dahilinde geliştirilmiş olan destek paketlerinin ayrıntıları duyuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Girişimci Kredisi Destek Paketi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan ilk kredi paketi olarak karşımıza çıkan Girişimci Kredisi Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu. 35 yaşını aşmamış olan girişimcileri kapsayan destek paketinin özellikleri şu şekilde sıralandı:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Cesur Girişimci Kredisi Destek Paketi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan ikinci kredi paketi olarak karşımıza çıkan Cesur Girişimci Kredisi Destek Paketi'nin ayrıntıları açıklandı. 45 yaşını aşmamış olan girişimcileri kapsayan destek paketinin özellikleri şu şekilde sıralandı: