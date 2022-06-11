12 ay ödemesiz 300 bin TL, 350 bin TL ve 400 bin TL hemen hesaplara yatıyor! Vatandaş dört köşe oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Girişimci Kredisi Destek Paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan ilk kredi paketi olarak karşımıza çıkan Girişimci Kredisi Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu. 35 yaşını aşmamış olan girişimcileri kapsayan destek paketinin özellikleri şu şekilde sıralandı: