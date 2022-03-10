110 TL’ye ayçiçek yağı, 70 TL’ye kıyma satışı başladı! Metro markete gitmeden önce alışveriş çantanızı almayı unutmayın! Gıda ürünleri indirimleri…
Tüm illerden vatandaşlar marketlerdeki temel gıda ürünlerinde nasıl fiyatlar olduğunu merak ederek araştırır oldu. Metro markette 110 TL'ye ayçiçek yağı, 70 TL'ye kıyma satışı başladı ve yoğun ilgi görüyor. Metro markete gitmeden önce alışveriş çantanızı almayı unutmayın, gıda ürünlerindeki bütçeye uygun indirimleri haberimizdeki katalogtan inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. Metro markette sadece temel gıda değil temizlik ürünleri, beyaz eşya, teknolojik ürünler gibi daha pek çok kategoride ürünü bulabilirsiniz.
10.03.2022 23:37 - Son Güncelleme: 10.03.2022 23:37
Metro marketleri ziyaret etmeden önce güncel katalog bilgisini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Temel ihtiyaç ürünlerini bütçeye uygun fiyatlarla almak isteyenler özellikle 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarını merak ediyor ve Metro marketlerde 110 TL'ye bulabilirsiniz. Et ve süt ürünleri, bebek ihtiyaç seçenekleri, havlu kağıt ve tuvalet kağıdı gibi her eve lazım ürünlerde de fırsatlar sizleri bekliyor. Metro market güncel kataloğu haberimizden inceleyip alışveriş çantanızı alarak size en yakın şubeye uğrayabilirsiniz.