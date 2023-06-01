1.1 milyona kadro talihi konacak! Taşeron, TYP, Belediye şirket işçisine talepler iletildi! 3’lü fırsat geliyor! Kıdem, yüksek maaş...

Taşerona kadro için harekete geçiliyor. 100 bini aşkın kişinin kadroya geçişi için yeni adımlar atılacak. Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni düzenlemeler gelecek. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...