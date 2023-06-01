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Haberler Ekonomi 1.1 milyona kadro talihi konacak! Taşeron, TYP, Belediye şirket işçisine talepler iletildi! 3'lü fırsat geliyor! Kıdem, yüksek maaş...

1.1 milyona kadro talihi konacak! Taşeron, TYP, Belediye şirket işçisine talepler iletildi! 3'lü fırsat geliyor! Kıdem, yüksek maaş...

Taşerona kadro verilmesine yönelik araştırmalar seçim sonrası hız kazandı. TBMM gündeminde taşeron işçilerin kadroya geçmesi için çalışmalar hız kazandı. 1 milyon işçiye daha öncesinde kadro verildiğini ve bu düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanamadığını söyleyen Bakan Bilgin, "90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." demişti. Peki, taşeronlar ne zaman kadroya geçecek? TYP, belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
01.06.2023 15:55 - Son Güncelleme: 01.06.2023 15:55
1.1 milyona kadro talihi konacak! Taşeron, TYP, Belediye şirket işçisine talepler iletildi! 3’lü fırsat geliyor! Kıdem, yüksek maaş...

Taşerona kadro için harekete geçiliyor. 100 bini aşkın kişinin kadroya geçişi için yeni adımlar atılacak. Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni düzenlemeler gelecek. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...

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1.1 milyona kadro talihi konacak! Taşeron, TYP, Belediye şirket işçisine talepler iletildi! 3’lü fırsat geliyor! Kıdem, yüksek maaş...

Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri, taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemesi. Bu düzenleme, yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayacak şekilde hazırlanmış olup önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacaktır.

1.1 milyona kadro talihi konacak! Taşeron, TYP, Belediye şirket işçisine talepler iletildi! 3’lü fırsat geliyor! Kıdem, yüksek maaş...

Ayrıca, EYT düzenlemesinin ardından, esnaf, çiftçiler, kadınlar gibi emeklilik reformunu kapsayan konuların yanı sıra, memurlara ve emeklilere yönelik ek iyileştirmeler de Meclis'in gelecek dönemde ele alacağı konular arasındadır.

1.1 milyona kadro talihi konacak! Taşeron, TYP, Belediye şirket işçisine talepler iletildi! 3’lü fırsat geliyor! Kıdem, yüksek maaş...

İşçi reformu çerçevesinde, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik önemli adımlar atılacak. Kamuda taşeron işçiliği dönemi, kadro, iş ve kıdem konularında yaşanan sorunların çözülmesiyle sona erecek.

1.1 milyona kadro talihi konacak! Taşeron, TYP, Belediye şirket işçisine talepler iletildi! 3’lü fırsat geliyor! Kıdem, yüksek maaş...

Yaklaşık 900 bin taşeron işçisinin ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacaktır. Devletin esas işleri, kamu işçileri tarafından yürütülecek.

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