10 yıl çalışana SGK'dan yüksek emekli maaşı! SSK, Bağ-Kur %20 + %5 ZAMLI MAAŞ! 3600, 1261, 4500 PRİM güne 8.000,9.8000, 10.560 TL aylık yatıyor...

Bağ-Kur'da kadınlar 7200, erkekler ise 9 bin gün prim ödemek zorunda olup, SGK'da ise 5 bin-7 bin 200 gün prim ödenerek emekli olunabiliyor. SGK'da 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağ-Kur'da en az 5400 gün prim ödemesi halinde emeklilik hakkı bulunuyor.