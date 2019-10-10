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10 Ekim en düşük kredi faiz oranı kaç para? Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Yapıkredi TEB, İNG konut kredisi faiz oranı...

Konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Faiz oranları düştükçe ev satışları artıyor. Birçok banka konut kredisi faizlerini düşürürken, bazı bankalar tüm kredi çeşitlerinde faiz indirimine gitti. Kredi faiz oranını düşürmeyen banka neredeyse kalmazken, özel bankalar arasında faiz indirim yarışı sürüyor. TEB, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının ardından en uygun konut kredisi veren bankalar olarak sıralanıyor. 1,20 seviyesinin altına çekilen kredilerin daha da düşmesi muhtemel. 0,99 oranından konut kredisi veren devlet bankalarının da oranı aşağı çekebileceği belirtiliyor. Peki, en düşük kredi faiz oranı ne kadar? Ziraat Bankası, Garanti, Vakıfbank, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç? Sizler için kredi faizlerindeki son durumu derledik. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İNGBank, TEB, Yapıkredi kredi faiz oranları...

10.10.2019 17:08 - Son Güncelleme: 10.10.2019 17:09
10 Ekim en düşük kredi faiz oranı kaç para? Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Yapıkredi TEB, İNG konut kredisi faiz oranı...

Bankaların faiz indirim yarışı tüm hızıyla sürüyor. Merkez Bankası'nın iki ay içerisinde 750 baz puan faiz indirimine gitmesi bankaları harekete geçirdi. Yüzde 2'leri aşan kredi faiz oranları kamu bankalarında yüzde 1'in altına gerilerken, özel bankalarda 1,15 seviyelerine kadar çekildi. Bankalar en uygun konut kredisini sunmak için büyük mücadele verirken, vatandaşların da yüzü gülüyor. İstediği konutu almak için bankalardan destek alan vatandaşlar, faizlerin gerilemesi ile harekete geçti. Ağustos ayında konut satışları patlarken, Eylül ayında da satışlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan taşıt ve tüketici kredisi faiz oranları da sert düşüşler var. Otomotiv sektörü düşen faizer sonrası yıl sonundan umutlu. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, konut kredisi faiz oranları 20 Eylül...

10 Ekim en düşük kredi faiz oranı kaç para? Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Yapıkredi TEB, İNG konut kredisi faiz oranı...

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 10 EKİM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ: 0,99

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ: 1.35 - (Müşterilere 1,25)

TAŞIT KREDİSİ FAİZİ: 1.43

10 Ekim en düşük kredi faiz oranı kaç para? Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Yapıkredi TEB, İNG konut kredisi faiz oranı...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.35 (Genel) - 1.25 (Maaş müşterileri)

Taşıt kredisi: İkinci el 1,13

10 Ekim en düşük kredi faiz oranı kaç para? Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Yapıkredi TEB, İNG konut kredisi faiz oranı...

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.39
Konut kredisi: 1.26
Taşıt kredisi: 1.49

10 Ekim en düşük kredi faiz oranı kaç para? Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Yapıkredi TEB, İNG konut kredisi faiz oranı...

İNGBANK KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faiz oranı: 1.29

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1.39

Taşıt kredisi: 1.49

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