10 Ekim en düşük kredi faiz oranı kaç para? Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Yapıkredi TEB, İNG konut kredisi faiz oranı...
Konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Faiz oranları düştükçe ev satışları artıyor. Birçok banka konut kredisi faizlerini düşürürken, bazı bankalar tüm kredi çeşitlerinde faiz indirimine gitti. Kredi faiz oranını düşürmeyen banka neredeyse kalmazken, özel bankalar arasında faiz indirim yarışı sürüyor. TEB, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının ardından en uygun konut kredisi veren bankalar olarak sıralanıyor. 1,20 seviyesinin altına çekilen kredilerin daha da düşmesi muhtemel. 0,99 oranından konut kredisi veren devlet bankalarının da oranı aşağı çekebileceği belirtiliyor. Peki, en düşük kredi faiz oranı ne kadar? Ziraat Bankası, Garanti, Vakıfbank, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç? Sizler için kredi faizlerindeki son durumu derledik. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İNGBank, TEB, Yapıkredi kredi faiz oranları...
Bankaların faiz indirim yarışı tüm hızıyla sürüyor. Merkez Bankası'nın iki ay içerisinde 750 baz puan faiz indirimine gitmesi bankaları harekete geçirdi. Yüzde 2'leri aşan kredi faiz oranları kamu bankalarında yüzde 1'in altına gerilerken, özel bankalarda 1,15 seviyelerine kadar çekildi. Bankalar en uygun konut kredisini sunmak için büyük mücadele verirken, vatandaşların da yüzü gülüyor. İstediği konutu almak için bankalardan destek alan vatandaşlar, faizlerin gerilemesi ile harekete geçti. Ağustos ayında konut satışları patlarken, Eylül ayında da satışlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan taşıt ve tüketici kredisi faiz oranları da sert düşüşler var. Otomotiv sektörü düşen faizer sonrası yıl sonundan umutlu. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, konut kredisi faiz oranları 20 Eylül...