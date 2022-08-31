10 bin TL'ye yükseldi! Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar?
Emekli promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bankaların emekli yarışının kızıştığı Ağustos ayında 5 bankanın promosyon miktarı 7 bin lira ve üzerine çıktı. Ayrıca emekli yakınını getirenlere sunulan imkanlarla da tutar 10 bin liraya kadar yükseldi. Bu kampanyların çoğu bugün sona erecek. Aralarında kampanyayı uzatanlar da var. Peki, Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar? İşte merak edilenler!
31.08.2022 10:10 - Son Güncelleme: 31.08.2022 10:10
Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Emekli maaşı alabilmek amacıyla bankalara verdiği taahhüt süreleri dolan vatandaşlar hemen müracaat yapabilecekler. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun amacıyla maaş alabilmek istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 sene kalma sözü' gerekiyor. 31 Ağustos'ta çoğu kampanya sona erecek. Peki, Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar? İşte merak edilenler!