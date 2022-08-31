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Haberler Ekonomi 10 bin TL'ye yükseldi! Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar?

10 bin TL'ye yükseldi! Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar?

Emekli promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bankaların emekli yarışının kızıştığı Ağustos ayında 5 bankanın promosyon miktarı 7 bin lira ve üzerine çıktı. Ayrıca emekli yakınını getirenlere sunulan imkanlarla da tutar 10 bin liraya kadar yükseldi. Bu kampanyların çoğu bugün sona erecek. Aralarında kampanyayı uzatanlar da var. Peki, Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
31.08.2022 10:10 - Son Güncelleme: 31.08.2022 10:10
10 bin TL’ye yükseldi! Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar?

Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Emekli maaşı alabilmek amacıyla bankalara verdiği taahhüt süreleri dolan vatandaşlar hemen müracaat yapabilecekler. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun amacıyla maaş alabilmek istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 sene kalma sözü' gerekiyor. 31 Ağustos'ta çoğu kampanya sona erecek. Peki, Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar? İşte merak edilenler!

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10 bin TL’ye yükseldi! Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar?

Bankaların emekli müşteri yarışı son dönemde iyice hareketlendi. 5 banka promosyon ödemesini 7 bin lira ve üzerine taşıdı. 'Sadece promosyon alırım' diyenler 7 bin 500 liraya varan para alırken, emekli yakınını getirenlere de ayrıca ödeme yapılıyor.

10 bin TL’ye yükseldi! Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar?

Promosyon başvurusunu yapıp 1 emekli yakınını getiren 8 bin liraya varan ödeme alabilirken, emeklilerin eline maksimum 10 bin lira geçebiliyor. Kamu bankalarının da promosyon tutarını artırma hazırlığı yaptığı belirtilirken, bu durumun kampanyaları daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

10 bin TL’ye yükseldi! Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar?

Pek çok bankanın promosyon kampanyası ise yani 31 Ağustos'ta sona eriyor. Bu kampanyaların aynı şekilde devam edip etmeyeceği, ya da tutarların nasıl değişeceği 1 Eylül'den itibaren yapılacak açıklamalarla belli olacak.

10 bin TL’ye yükseldi! Ağustos - Eylül 2022 emekli promosyonu yattı mı? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti, İNG, TEB emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatar?

Hem yeni kampanyalar hem kamu bankalarının yeni promosyon tutarı merakla bekleniyor. Bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası maaşlar ve 2.500 lira üstü için aylıklar için belirlediği mevcut promosyon tutarları ve bu kampanyaların bitiş tarihleri şöyle:

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