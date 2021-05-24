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10 bankadan sürpriz kredi hamlesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları son dakika değişti, en uygun kredi faizi düştü

10 bankadan sürpriz kredi hamlesi! Peş peşe açıklama geldi. Araba veya konut gibi muhtelif gereksinimlerini karşılamak emeliyle kredi kullanmayı tasarlayan yurttaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merak etmeye başladı. Bankaların kredi faiz oranları bu nedenle en çok incelediği mevzular arasında geliyor. Özellikle kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgın sürecinin erken dönemlerinden bu yana ekonomik anlamda olumsuzluklar tüm dünyada etkisini gösteriyor. İhtiyacı olanlar, Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların kredi faiz oranları ilgi görüyor.

24.05.2021 09:36 - Son Güncelleme: 24.05.2021 09:36
10 bankadan sürpriz kredi hamlesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları son dakika değişti, en uygun kredi faizi düştü

Bankaların kredi faiz oranları kişilerin en çok incelediği mevzular arasında geliyor. Muhtelif lüzumlarını karşılamak emeliyle kredi kullanmayı tasarlayanlar bankaların kredi faiz oranlarını merak etmeye başladı. Peki özellikle konut ve araba sahibi olmak isteyenler tarafından çokça merak edilen bankaların kredi faiz oranları muhakkak oldu mu? İşte 2021 aktüel banka kredi faiz oranları... İhtiyacı olanlar, Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların kredi faiz oranları ilgi görüyor. Bankalar dönemlik olarak müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyalar duyuruyor. Buna göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

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10 bankadan sürpriz kredi hamlesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları son dakika değişti, en uygun kredi faizi düştü

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU MU? 2021 GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ülke genelinde pandemi sebebiyle özellikle ihtiyaç kredilerine ilgi artarken, konut veya otomobil alımı için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı da bir hayli artmış durumda.

10 bankadan sürpriz kredi hamlesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları son dakika değişti, en uygun kredi faizi düştü

Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları gelmekte. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen ücret o kadar artarken, faiz oranı düştükçe geri ödenecek ücretin miktarı da azalıyor.

10 bankadan sürpriz kredi hamlesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları son dakika değişti, en uygun kredi faizi düştü

Akbank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %2,00

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,41

10 bankadan sürpriz kredi hamlesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları son dakika değişti, en uygun kredi faizi düştü

Garanti BBVA kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %2,22

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50