1 yıl sigortası olan herkes başvurabilir! Asgari ücretliye, çalışana 14 bin 973 TL maaş tek seferde yatacak! Belgeyi teslim edene 8 maaşa kadar...
Kıdem tazminatı hakkında tüm detaylar merak edilip araştırılıyor. İşsizlikte güvence olan kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. İşyeri, iş ortamı sağlını bozan çalışanlar raporla birlikte kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Bilindiği üzere Ocak'ta kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 TL'ye yükselmişti. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli sayılacak. Memur maaş katsayısıyla birlikte Temmuz ayında bu tutar artacak. Yapılan hesaplamalara göre Temmuz ayında tavanda 4 bin 124 lira artış göründü. Yeni tavan 14 bin 973 lira bekleniyor. Peki, kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!
Milyonlarca çalışanın çalıştığı dönemi ve sonrasını koruyan yasal hakları bulunmaktadır. İşçiler emekli olmanın hayallerini kurarken çalışma hayatını da sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler yer almaktadır. İşyeri ortamı sağlığını bozan çalışanlar raporla birlikte kıdem tazminatı alarak işten ayrılabiliyorlar. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz zammıyla birlikte artışa geçiyor. Temmuz ayında 10 bin 848 TL olan kıdem tazminatı tavanının14 bin 973 liraya çıkması bekleniyor. Peki, kimler kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir? İşte tüm merak edilenler!
Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar, işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor.
Ayrıca emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor.