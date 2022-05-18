1 yıl sigortası olan herkes başvurabilir! Asgari ücretliye, çalışana 14 bin 973 TL maaş tek seferde yatacak! Belgeyi teslim edene 8 maaşa kadar...

Milyonlarca çalışanın çalıştığı dönemi ve sonrasını koruyan yasal hakları bulunmaktadır. İşçiler emekli olmanın hayallerini kurarken çalışma hayatını da sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler yer almaktadır. İşyeri ortamı sağlığını bozan çalışanlar raporla birlikte kıdem tazminatı alarak işten ayrılabiliyorlar. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz zammıyla birlikte artışa geçiyor. Temmuz ayında 10 bin 848 TL olan kıdem tazminatı tavanının14 bin 973 liraya çıkması bekleniyor. Peki, kimler kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir? İşte tüm merak edilenler!