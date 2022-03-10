📣 Gözler orada! 2022 emekli bayram ikramiyesi zam jesti müjdesi gelir mi? Bayram ikramiyeleri 4.000 TL’ye mi çıkacak?

Asgari ücrete 2022 yılında yalan yüzde 50,51'lik zam ve emekli maaşlarında görülen yeni zamlı oranların ardından, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli ikramiyelerinde de artış beklentisi oluştu. Özellikle yeni yılda gelen birçok zam sonrasında vatandaşlar bayramda rahat bir nefes almak için bu oranların bir hayli yükseltilmesini talep ediyor. Konuya ilişkin atılacak adımlar ise yakından takip edilmeye devam ediyor.