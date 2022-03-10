📣 Gözler orada! 2022 emekli bayram ikramiyesi zam jesti müjdesi gelir mi? Bayram ikramiyeleri 4.000 TL'ye mi çıkacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 emekli ikramiyelerinde yapılacak artışta! Birçok kişi tarafından yakından takip edilen emekli bayram ikramiyesi oranlarında ise ortaya atılan tahminler kafaları iyice karıştırdı. Yılda iki defa tüm emeklilere ve ilgili grupta yer alan vatandaşların hesaplarına yapılan ödemelerde ciddi bir zam beklentisi oluşmuş durumda. Son düzenlemeye göre yılda 2.200 TL olarak gerçekleştirilen ödemelerin bu oranın üzerine çıkması bekleniyor. Peki, emekli ikramiye zammı belli oldu mu? Ramazan ve Kurban Bayramında alınan emekli ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar
Asgari ücrete 2022 yılında yalan yüzde 50,51'lik zam ve emekli maaşlarında görülen yeni zamlı oranların ardından, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli ikramiyelerinde de artış beklentisi oluştu. Özellikle yeni yılda gelen birçok zam sonrasında vatandaşlar bayramda rahat bir nefes almak için bu oranların bir hayli yükseltilmesini talep ediyor. Konuya ilişkin atılacak adımlar ise yakından takip edilmeye devam ediyor.
2018 yılında başlayan uygulama kapsamında emekliler bin lira ile başlayan ikramiye ödemelerinin şuanda 2 bin liranın üzerine çıkarılmasını talep etmeye başladı. Konuya ilkin merak edilen detayları kaleme alan Prof. Dr. Cem Kılınç ise emekli ikramiyelerinde yapılacak artış hakkında detayları paylaştı.
👉Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Her yıl iki dini bayram öncesinde hesaplara aktarılan emekli ikramiyesi kapsamında bu yılın ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak.