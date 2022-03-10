📌 Altın fiyatları kafayı yedi! Baş döndürecek gram altından ters köşe! Kuyumcuya yetişen alacak! Altın fiyatları gram altın çeyrek altın...
Rusya'nın Ukrayna'ya hücumu ardından altın fiyatları ikinci haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Artan volatilite niçiniyle güvenilir liman alımları fiyatları destekliyor. Bloomberg bilgilerine göre küresel ETF altın pozisyonları bu hafta 45 tondan çok arttı ve Temmuz 2020'den beri en yüksek oranına ulaştı. Avrupa'daki harp ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar emtia fiyatlarında sert yükselişler yaşanmasına niçin oldu. Bu hal da küresel enflasyonist baskıları gündeme getirdi. ABD'de dün belirtiler enflasyon verisi Şubat ayında besin ve enerji maliyetlerindeki artışla 40 senenin zirvesinde kalmaya devam etti. Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 0.1 düşüşle 1,995.28 dolar oldu.
Altın küresel piyasalarda risk iştahının toparlanmasına yol açan gelişmelerin etkisiyle kritik eşik olan 2 bin doların altındaki seyrini sürdürdü. Spot altın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dış siyaset danışmanlarından birinin Çarşamba günü yaptığı açıklamalar ardından güvenilir varlıklara olan talebin gevşemesiyle bu yılki kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Yetkili Ukrayna'nın emniyet garantileri karşılığında Rusya'nın tarafsızlık taleplerini tartışmaya açık olduklarını lakin en küçük bir toprak dahi teslim etmeyeceklerini söyledi.
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ALTIN FİYATLARI KRİTİK EŞİKTE
"Altındaki revizyon Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği politika toplantısı evveli kâr alma hedefli olabilir" diyen Kotak Securities Ltd. Kıdemli Analisti Madhavi Mehta, "Bununa eş güdümlü jeopolitik doğrultuda hiçbir şey değişmedi ve enflasyon kaygıları yüksek kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla kalıcı bir düşüş göremeyebiliriz. Altın fakat Rusya-Ukrayna anlaşmazlığını çözmeye dair kuvvetli çabalar ardından ciddi bir revizyon yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR
Altının ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşındaki ilerlemelere merkezli iki yönlü sert hareket ederken; dün Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da yapılan Rusya-Ukrayna-Türkiye dışişleri bakanlarının yaptığı toplantıdan somut ismim çıkmasıyla yükselişe geçti. Altının ons fiyatı dün en yüksek 2009 doları görürken; haftanın son prosedür gününe 1997 dolardan başladı.
Uzmanlar Rusya-Ukrayna savaşının piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdüreceğini belirtirken; piyasalarda haber akışlarına yönelik hareketler görülmeye devam ediyor. Jeopolitik risklerin artması ve küresel enflasyonist baskı 'güvenli liman' etkisiyle altın fiyatlarını desteklerken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ve Jeopolitik risklerin azalmasına yönelik ilerlemeler altın fiyatları üstünde baskı yaratıyor.