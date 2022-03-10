📌 Altın fiyatları kafayı yedi! Baş döndürecek gram altından ters köşe! Kuyumcuya yetişen alacak! Altın fiyatları gram altın çeyrek altın...

Altın küresel piyasalarda risk iştahının toparlanmasına yol açan gelişmelerin etkisiyle kritik eşik olan 2 bin doların altındaki seyrini sürdürdü. Spot altın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dış siyaset danışmanlarından birinin Çarşamba günü yaptığı açıklamalar ardından güvenilir varlıklara olan talebin gevşemesiyle bu yılki kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Yetkili Ukrayna'nın emniyet garantileri karşılığında Rusya'nın tarafsızlık taleplerini tartışmaya açık olduklarını lakin en küçük bir toprak dahi teslim etmeyeceklerini söyledi.

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