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Haberler Eğitim BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB -Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB -Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

Bugün okullar tatil mi, 14 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak soruları gündemde öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Son dakika okul tatili olan iller listesi açıklandı. Anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri dikkat! Samsun, Yozgat, Çorum...

14.03.2023 08:48 - Son Güncelleme: 14.03.2023 08:53
BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB -Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

14 Mart 2023 Salı (bugün) okulların tatil olduğu iller belli oldu. O illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasına karar verildi. Valilik açıklamaları peş peşe geldi. Peki hangi illerde okullar tatil oldu?

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BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB -Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (14 MART)

👉Samsun

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, resmi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB -Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler 14 Mart günü izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ve 19 Mayıs İlk-Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri tatil edilmiştir. Taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Ladik ilçe geneli tüm okullarda 14 Mart Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB -Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

👉YOZGAT

Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü il merkezindeki ve Sorgun ilçesindeki köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde de ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Aydıncık ilçesinde ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB -Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

👉ÇORUM

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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