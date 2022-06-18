YKS TYT AYT OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir? YKS'de devlet kaç puan veriyor? Bölümlere göre başarı sıralaması!
Üniversite sınavı AYT,TYT,YDT sözel, eşit ağırlık, sayısal puan hesaplaması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS puan hesaplama 2022 sorgulamasını yapmak isteyen sınav katılımlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? 18-19 Haziran tarihlerinde YKS katılan adayların merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki, 2022 YKS'de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir?
18.06.2022 17:15 - Son Güncelleme: 18.06.2022 17:16
Üniversite sınavı AYT,TYT,YDT sözel, eşit ağırlık, sayısal puan hesaplaması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS puan hesaplama 2022 sorgulamasını yapmak isteyen sınav katılımlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? 18-19 Haziran tarihlerinde YKS katılan adayların merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki, 2022 YKS'de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir?
YÖK, yaptığı açıklamada, "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" dedi. Peki OBP nedir, nasıl hesaplanır?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu.