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Haberler Eğitim YKS TYT AYT OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir? YKS'de devlet kaç puan veriyor? Bölümlere göre başarı sıralaması!

YKS TYT AYT OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir? YKS'de devlet kaç puan veriyor? Bölümlere göre başarı sıralaması!

Üniversite sınavı AYT,TYT,YDT sözel, eşit ağırlık, sayısal puan hesaplaması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS puan hesaplama 2022 sorgulamasını yapmak isteyen sınav katılımlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? 18-19 Haziran tarihlerinde YKS katılan adayların merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki, 2022 YKS'de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir?

takvim.com.tr
18.06.2022 17:15 - Son Güncelleme: 18.06.2022 17:16
YKS OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP Ortaöğretim Başarı Puanı kaç puan getirir? YKS’de devlet kaç

Üniversite sınavı AYT,TYT,YDT sözel, eşit ağırlık, sayısal puan hesaplaması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS puan hesaplama 2022 sorgulamasını yapmak isteyen sınav katılımlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? 18-19 Haziran tarihlerinde YKS katılan adayların merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki, 2022 YKS'de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir?

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YKS OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP Ortaöğretim Başarı Puanı kaç puan getirir? YKS’de devlet kaç

YÖK, yaptığı açıklamada, "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" dedi. Peki OBP nedir, nasıl hesaplanır?

YKS OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP Ortaöğretim Başarı Puanı kaç puan getirir? YKS’de devlet kaç

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu.

YKS OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP Ortaöğretim Başarı Puanı kaç puan getirir? YKS’de devlet kaç

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

YKS OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP Ortaöğretim Başarı Puanı kaç puan getirir? YKS’de devlet kaç

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI EKLENECEK

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

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