YKS TYT AYT OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir? YKS'de devlet kaç puan veriyor? Bölümlere göre başarı sıralaması!

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.