150-200-240-250-270-300-400 puanla hangi üniversiteye giderim? 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları, kontenjan, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri!
YKS maratonu başlayan öğrenciler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2022 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 3 oturum halinde gerçekleştirilen YSK'nin birinci oturumu bugün tamamlanıyor. 2. ve 3. oturum ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav heyecanıyla dolup taşan öğrenciler gözlerini tercihlere ve tercih puanlarına çevirdiler. 2022 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında fikir edinebiliyor. Peki, YKS 2022 taban tavan puanları açıklandı mı? YKS yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları sıralaması 2022!
150-200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YKS sınavına giren milyonlarca aday 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2022 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalara başladı. 3 oturum şeklinde düzenlenen YKS'nin 1. oturumu bugün tamamlanıyor. 2. ve 3. oturum yarın düzenlenecek. Sınavın ardından öğrenciler gözlerini tercih puanlarına çevirdi. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2022 taban puanları yardımıyla tercih planlaması yapıyor. Peki, YKS 2022 taban tavan puanları açıklandı mı? YKS yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları sıralaması 2022!
YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?
Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.