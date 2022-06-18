YKS OBP puan hesaplama! 2022 YKS’de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir? YKS'de devlet kaç puan veriyor? Bölümlere göre başarı sıralaması!
YKS sınavı için geri sayım sona erdi. Öğrenciler YKS puan hesabı hakkında araştırmalara şimdiden başladı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda YKS puan hesaplama 2022 sorgulaması arama motorları üzerinen sıklıkla yapılıyor. 18-19 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavında milyonlarca kişi ter dökecek ve istediği okulda eğitim görmenin hayalini kuruyor. ÖSYM YKS soru ve cevaplarını henüz yayımlamadı, katılımcılar ise şimdide puan hesaplama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 2022 YKS'de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir? YKS'de devlet kaç puan veriyor? Bölümlere göre başarı sıralaması nasıl? İşte tüm merak edilenler!
18.06.2022 07:53 - Son Güncelleme: 18.06.2022 07:53
Üniversite sınavı AYT,TYT,YDT sözel, eşit ağırlık, sayısal puan hesaplaması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS puan hesaplama 2022 sorgulamasını yapmak isteyen sınav katılımlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? 18-19 Haziran tarihlerinde YKS katılan adayların merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki, 2022 YKS'de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kaç puan getirir?
YÖK, yaptığı açıklamada, "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" dedi. Peki OBP nedir, nasıl hesaplanır?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu.