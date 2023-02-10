YKS KONULARI 2023! YKS 2. dönem konuları neler, hangi konular çıkmayacak? MEB son dakika: 12. sınıf ikinci dönem MÜFREDAT konuları FULL TAMAMI PDF! 1. ve 2. dönem ünite...
YKS 2023 müfredat konuları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrası araştırılmaya başlandı. Bakan Özer, YKS hakkında milyonlarca adayı ilgilendiren kararı duyurdu. Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi. Peki YKS 2. dönem konuları neler? YKS'de hangi konular çıkmayacak? İşte MEB son dakika haberi: 12. sınıf ikinci dönem müfredat konuları FULL TAMAMI PDF! YKS 2023 konuları 1. ve 2. dönem ünite ünite...
2023 YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi soruları gündemde yer alırken MEB'den flaş duyuru geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla lise ve üniversiteye başlayacak öğrencilerin gireceği LGS ve YKS sınavlarına ilişkin yeni bir karar alındı. Karara göre LGS ve YKS'ye girecek adaylar 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak. İşte detaylar...
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi.
2023 YKS KONULARI
TYT sınavı YKS'nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT'de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.
AYT sınavı ise öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Faka üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.