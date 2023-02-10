LGS KONULARI 2023! LGS 2. dönemsiz konular! MEB son dakika: LGS'de hangi konular çıkacak? 8. sınıf 1. 2. dönem konuları FULL TAMAMI PDF! LGS müfredatları...

LGS ertelenecek mi, bu yıl sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu bir süredir adayların gündeminde yer alırken, milyonlarca LGS adayını ilgilendiren bir karar verildi. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni bir karar aldı. Karara göre bu yıl uygulanacak LGS sınavında 2. dönem konuları olmayacak.