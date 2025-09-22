SON DAKİKA
YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: Üniversite 2. tercihler başladı mı, taban puanlar belli oldu mu? ÖSYM AİS boş kontenjanlar - ek tercih ücreti...

Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte binlerce adayın gündeminde YKS ek tercih dönemi var. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kısa süre içinde ek yerleştirme kılavuzunu yayınlayacak. Ek tercih sürecinde ilk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar adayların tercihine açılacak. Öğrenciler kılavuzda yer alacak 2 ve 4 yıllık programların boş kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. Peki YKS üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi :22 Eylül 2025 , 06:18 Güncelleme Tarihi :22 Eylül 2025 , 06:18
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde kayıt yaptırılmayan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirildi. 2025 yılı yerleştirme sürecinde toplam 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Gözler şimdi, ek tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihe çevrildi.

Kayıtlar 5 Eylül'de Tamamlandı

Üniversite kayıt süreci hem elektronik ortamda hem de şahsen gerçekleştirildi ve 5 Eylül itibarıyla sona erdi. Kayıt hakkı kazandığı halde başvurusunu yapmayan adayların kontenjanları, ek yerleştirme sürecinde kullanılacak.

Ek Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayımlanacak?

ÖSYM, boş kontenjanlara ilişkin ek tercih kılavuzunu henüz duyurmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık iki hafta sonra ek tercih sürecinin başladığı görülüyor. Bu çerçevede, ek tercih kılavuzunun bu hafta açıklanması bekleniyor.

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Dikkat Çeken Doluluk Oranı

2025'te devlet üniversitelerinde lisans bölümleri için 280 bin 900 kontenjan ayrıldı. Ancak bu kontenjanların yalnızca 3 bini boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde durum daha farklı: 107 bin kontenjanın 27 bini boş kaldı. Toplamda 388 bin 644 kontenjanın bulunduğu süreçte 358 bin öğrenci yerleşti.

Ek Tercihlerde Ücret Detayı

Merkezi yerleştirme döneminde adaylardan ücret alınmazken, ek tercihlerde belirli bir ücret ödeniyor. 2024'te 80 lira olarak uygulanan ek tercih ücreti, bu yıl 100 liranın üzerinde olması bekleniyor.

Ödemeler, bankalar aracılığıyla veya ÖSYM'nin e-Ödeme sistemi üzerinden yapılabilecek. Ücreti yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

Kaç Tercih Yapılabilecek?

Ek tercih döneminde adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlem yapacak. Listelere en fazla 24 bölüm veya üniversite yazılabilecek.

Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Daha önce merkezi yerleştirmede bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar, ek tercihlerden yararlanamayacak.

Sadece hiçbir programa yerleşemeyen öğrenciler başvuru yapabilecek.

Üniversitelerde Eğitim Başladı

Eylül ayının sonuna yaklaşırken pek çok üniversitede dersler başladı. Ancak boş kalan kontenjanlar sayesinde, kısa süre içinde binlerce aday için yeni bir fırsat doğacak. ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte takvim netleşecek ve adaylar tercih ekranına erişim sağlayabilecek.