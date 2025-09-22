YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: Üniversite 2. tercihler başladı mı, taban puanlar belli oldu mu? ÖSYM AİS boş kontenjanlar - ek tercih ücreti...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde kayıt yaptırılmayan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirildi. 2025 yılı yerleştirme sürecinde toplam 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Gözler şimdi, ek tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihe çevrildi.

Kayıtlar 5 Eylül'de Tamamlandı Üniversite kayıt süreci hem elektronik ortamda hem de şahsen gerçekleştirildi ve 5 Eylül itibarıyla sona erdi. Kayıt hakkı kazandığı halde başvurusunu yapmayan adayların kontenjanları, ek yerleştirme sürecinde kullanılacak.

Ek Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayımlanacak? ÖSYM, boş kontenjanlara ilişkin ek tercih kılavuzunu henüz duyurmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık iki hafta sonra ek tercih sürecinin başladığı görülüyor. Bu çerçevede, ek tercih kılavuzunun bu hafta açıklanması bekleniyor. YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Dikkat Çeken Doluluk Oranı 2025'te devlet üniversitelerinde lisans bölümleri için 280 bin 900 kontenjan ayrıldı. Ancak bu kontenjanların yalnızca 3 bini boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde durum daha farklı: 107 bin kontenjanın 27 bini boş kaldı. Toplamda 388 bin 644 kontenjanın bulunduğu süreçte 358 bin öğrenci yerleşti.