YKS 4 yıllık ( LİSANS ) bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE - ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024

2024 yılında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak 8-9 Haziran tarihlerinde yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına kolayca erişebilirken, bu süreçte yaşananlar ve sonuçların detayları öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyor. İşte YKS 4 yıllık ( LİSANS ) bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması, taban puanlar ve ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI...