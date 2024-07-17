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YKS 4 yıllık ( LİSANS ) bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE - ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024

2024 yılında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak 8-9 Haziran tarihlerinde yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına kolayca erişebilirken, bu süreçte yaşananlar ve sonuçların detayları öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyor. İşte YKS 4 yıllık ( LİSANS ) bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması, taban puanlar ve ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 08:55 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 08:52
YKS 4 yıllık LİSANS bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE - ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024 1

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi ve sonuçları ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor. Adaylar, YKS sonuçlarına ve taban puanlara ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, tercih süreci başlayacak ve adaylar üniversite taban puanlarını inceleyerek tercihlerde bulunabilecekler. İşte üniversitelere göre 4 yıllık fakülteler ve başarı sıralaması...

YKS 4 yıllık LİSANS bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE - ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024 2

📌 Abdullah Gül Üniversitesi

YKS 4 yıllık LİSANS bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE - ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024 3

📌 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

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