YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? MEB son dakika İL İL LİSTE açıklaması! 7 Mart 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Anaokulu, ilk-ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci 7 Mart Salı yani yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 10 ilde okulları tatil ettiklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da üniversitelerin uzaktan eğitim ile devam edeceklerini açıkladı. Şimdi milyonlarca öğrencinin gözü kulağı son dakika açıklamalara çevrildi. Halen bir çok ilde okullarda 2. dönem başlamadı. Peki Pazartesi okullar tatil mi? 7 Mart 2023 Salı hangi illerde okullar açılacak? İşte MEB son dakika açıklamalar ve Salı okul tatili olan iller listesi...