YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? MEB son dakika İL İL LİSTE açıklaması! 7 Mart 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Anaokulu, ilk-ortaokul, lise...
7 MART 2023 SALI (YARIN) OKUL TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korkutan artçılar bir çok ilde devam ediyor. Bu kapsamda belirlenen illerde okullar henüz açılmadı. 2. dönemen halen başlayamamış öğrenciler başta olmak üzere ülke genelinde milyonlarca öğrenci Pazartesi okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Mahmut Özer il il açıkladı. Peki 7 Mart 2023 Salı hangi illerde okul tatil? İşte MEB son dakika İL İL LİSTE! Anaokulu, ilk-ortaokul, lise.
06.03.2023 16:03 - Son Güncelleme: 06.03.2023 16:08
Milyonlarca öğrenci 7 Mart Salı yani yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 10 ilde okulları tatil ettiklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da üniversitelerin uzaktan eğitim ile devam edeceklerini açıkladı. Şimdi milyonlarca öğrencinin gözü kulağı son dakika açıklamalara çevrildi. Halen bir çok ilde okullarda 2. dönem başlamadı. Peki Pazartesi okullar tatil mi? 7 Mart 2023 Salı hangi illerde okullar açılacak? İşte MEB son dakika açıklamalar ve Salı okul tatili olan iller listesi...