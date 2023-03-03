PDF indir Türkçe, Matematik... 3D Türkiye Geneli YKS deneme 3 CEVAP ANAHTARI A-B kitapçığı! 2023 3D Deneme sınav sonuçları açıklandı mı?

3D Türkiye Geneli deneme sınav tarihleri ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih belli oldu. 3D Türkiye Geneli YKS deneme 3 sınavları 3-4-5-6 Mart tarihlerinde uygulanacak. Peki cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak? 2023 3D Deneme sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...