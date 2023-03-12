YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 13 Mart 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu! Pazartesi okulların açılacağı iller belli oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 il deprem bölgesi ilan edilmişti ve okullar bu illerde 6 Şubat'ta tatil edilmişti. Henüz 2. döneme başlamamış olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika flaş açıklama geldi. Bakan Özer'in yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban ve Gaziantep Valisi Davut Gül de açıklamalarda bulundu. Peki Pazartesi okullar var mı, tatil mi? 13 Mart 2023 hangi illerde okullar açıldı? Adana, Gaziantep, Osmaniye...