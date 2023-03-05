YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI? 6 Mart 2023 Pazartesi Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye'de okullar tatil mi, açılacak mı? MEB İL İL son durum!
Okullarda son durum gündemde sıklıkla araştırılıyor. MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 3 kategoride değerlendirdikleri illerde verilen kararları açıkladı. Yarın okullar tatil mi, var mı sorusu deprem bölgelerindeki öğrenciler ve velileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, 6 Mart okullar tatil mi, açılacak mı, okullar hangi illerde tatil? İşte, 2023 eğitim-öğretim yılı kararları...
'Deprem bölgelerinde okul tatili uzadı mı' sorusuna öğrenci ve veliler yanıt ararken MEB son dakika okul tatil duyuruları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada il il okulların açılış tarihini duyurdu. Peki, YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI? 6 Mart Pazartesi 2023 Gaziantep, Malatya, Osmaniye'de okullar tatil mi, açılacak mı? MEB İL İL son durum!
DEPREM BÖLGESİNDE BUGÜN OKULLAR AÇILIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihi hakkında yaptığı açıklamada bazı illerde eğitimin 1 Mart itibarıyla başlayabileceğini açıklamıştı.
"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.
Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."