YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI? 6 Mart 2023 Pazartesi Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye'de okullar tatil mi, açılacak mı? MEB İL İL son durum!

'Deprem bölgelerinde okul tatili uzadı mı' sorusuna öğrenci ve veliler yanıt ararken MEB son dakika okul tatil duyuruları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada il il okulların açılış tarihini duyurdu. Peki, YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI? 6 Mart Pazartesi 2023 Gaziantep, Malatya, Osmaniye'de okullar tatil mi, açılacak mı? MEB İL İL son durum!