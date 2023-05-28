YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı? MEB son dakika Mahmut Özer açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...
Yarın okullar tatil mi, 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı sorusu gündemde öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde. İşte detaylar...
28.05.2023 23:16 - Son Güncelleme: 28.05.2023 23:16
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) karar çıktı. Mahmut Özer beklenen açıklamayı yaptı. Peki yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın yani seçimden sonraki gün okullar tatil. 28 Mayıs seçimleri nedeniyle 29 Mayıs günü okullar 1 gün olmak suretiyle tatil edildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs tarihinde eğitim olmayacağını paylaştı. 29 Mayıs tarihinde öğretmenler idari izin sayılacak.