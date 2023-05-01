YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 2 Mayıs okul tatili olan iller listesi var mı? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

2 MAYIS 2023 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okullar tatil değil. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre 1 Mayıs'ta okullar İşçi Bayramı dolayısıyla tatil, 2 Mayıs'ta ise herhangi bir tatil bulunmuyor.

Buna göre 2 Mayıs 2023 Salı günü 81 ilde tüm okullar açık olacak.