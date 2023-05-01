YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 2 Mayıs okul tatili olan iller listesi var mı? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından okullar bu kez 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla tatil edildi. Milyonlarca öğrenci 29 Nisan Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar gününe ek 1 Mayıs'ın da birleşmesiyle toplam 3 gün tatilin tadını çıkarttı. Gözler bu kez 19 Mayıs tatilinde. Öte yandan 2 Mayıs'ta okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki yarın okullar tatil mi? 2 Mayıs okullar tatili olan iller listesi var mı? İşte son dakika MEB açıklamaları: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
Yarın okullar tatil mi sorusu, öğrenciler tarafından internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı Pazartesi gününe denk geldi. Böylelikle öğrenciler hafta sonunun da birleşmesiyle 3 gün tatil yapmış oldu. Bu noktada yarın okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Peki 2 Mayıs okullar tatili olan iller listesi var mı? İşte 2023 MEB takvimi ile tatil günleri...
2 MAYIS 2023 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın okullar tatil değil. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre 1 Mayıs'ta okullar İşçi Bayramı dolayısıyla tatil, 2 Mayıs'ta ise herhangi bir tatil bulunmuyor.
Buna göre 2 Mayıs 2023 Salı günü 81 ilde tüm okullar açık olacak.
19 MAYIS TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.
Buna göre 19 Mayıs'ta da okullar tatil edilecek. Böylelikle öğrenciler 20-21 Mayıs haftasonunun da birleşmesiyle 3 gün tatil yapmış olacak.