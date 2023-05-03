Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ''Devamsızlık şartı yok' diyerek duyurdu! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Devamsızlık affı müjdesi son dakika! Af çıktı mı, devamsızlık affı ne zaman gelir soruları yanıt buldu. MEB'den son dakika liseler için karar açıklandı. 12. sınıflara devamsızlık affı geldi. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip edilirken, Mahmut Özer öğrencilere seslenerek kaldırıldığını duyurdu. ''YKS'ye rahatça hazırlanmaları için devamsızlıktan muaf olacaklar.'' diyen Bakan Özer, o öğrenciler için devam şartı aranmayacağını söyledi. Peki hangi sınıflara devamsızlık affı geldi? İşte detaylar...
MEB'den kritik karar, kaldırıldı! Mahmut Özer 'Devamsızlık şartı yok' diyerek o sınıfları tek tek açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan son dakika açıklamada "Devamsızlık kalktı mı, hangi sınıflarda kalktı" sorusuna yanıt verildi. Bakan Özer, 16 Haziran'da okulları kapandıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapılacağını duyururken, ''12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız.'' dedi. İşte o açıklama...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı. Hatay merkezli deprem de Gaziantep, Diyarbakır gibi bir çok ilde hissedildi.
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan ve alınacak olan yeni kararlar öğrenciler tarafından yakından takip edilir oldu. Son olarak Bakan Özer devamsızlık affı ve telafi eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
''6 Şubat depremleri Türkiye'nin daha önce deneyimleyemediği bir depremdi. Eğitim ile ilgili süreçli tüm çalışanlarımızla birlikte yürütmek için gayret sarf ettik. Eğitimin normalleşmesi için büyük emek verdik. Eğitimi normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmek mümkün değildi. Başlangıç aşamasında çadırlarda konteynerlarda okullar kurduk. Çocuklarımızın travmayı atlatmak için tüm çabayı sarf ettik. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Valilerimiz sahada.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı.