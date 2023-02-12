YARIN OKUL VAR MI? 13 Ocak 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? MEB Okul tatili olan iller LİSTESİ! Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
Yarın okul var mı sorusuna yanıt MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı kısaca MEB tarafından, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 81 il genelinde okulları tatil edildiği duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de son açıklamasında YKS ve LGS'de öğrencilerin 2. dönem konularından muaf tutulacağını açıkladı. Hatfa sonunu geride bırakırken gözler bu kez Pazartesi gününe çevrildi. Milyonlarca öğrenci 13 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, değil mi merakla araştırıyor. Peki 13 Ocak 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? İşte MEB Okul tatili olan iller LİSTESİ! Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, velileri ve öğretmenler internet arama motorlarında sıkça 'Yarın okul var mı, tatil mi? 13 Ocak 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta iki büyük deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, ülke genelinde milli yas ila edildi. Okullar da tatil edildi. Hafta sonunu biterken 'YARIN OKUL VAR MI?' sorusu gündeme geldi. İşte konuya ilişkin açıklamalar...
YARIN OKUL VAR MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.
Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.
Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi 13 Şubat'a kadar ertelenmişti.
ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan annelerin yoğun talebi üzerine depremin meydana geldiği 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretime başlamalarına karar verdi.