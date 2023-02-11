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Haberler Eğitim Anaokulları 13 Şubat 2023'te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve Kreşler Pazartesi açılıyor mu?

Anaokulları 13 Şubat 2023'te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve Kreşler Pazartesi açılıyor mu?

MEB tarafından eğitimle alakalı son dakika kararlar açıklanmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitim alanında yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının erken açılacağını duyurdu. Peki, Anaokulları 13 Şubat 2023'te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve ilkokulları Pazartesi açılıyor mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.02.2023 23:02 - Son Güncelleme: 11.02.2023 23:02
Anaokulları 13 Şubat 2023’te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve ilkokulları Pazartesi açılıyor mu?

"Kreşler ve anaokulları erken mi açılacak" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. MEB tarafından konuyla alakalı son dakika açıklama geldi. Bu kapsamda, depremlerin etkilediği 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının erken açılması kararlaştırıldı.

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Anaokulları 13 Şubat 2023’te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve ilkokulları Pazartesi açılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ve afet bölgesi dışında kalan diğer illerde resmi ve özel okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Anaokulları 13 Şubat 2023’te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve ilkokulları Pazartesi açılıyor mu?

Yazıda, hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecek yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin bakanlığa ulaştığı ifade edildi.

Anaokulları 13 Şubat 2023’te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve ilkokulları Pazartesi açılıyor mu?

Bu kapsamda, depremlerin etkilediği 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Anaokulları 13 Şubat 2023’te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve ilkokulları Pazartesi açılıyor mu?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı.

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