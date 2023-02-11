Anaokulları 13 Şubat 2023'te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve Kreşler Pazartesi açılıyor mu?
MEB tarafından eğitimle alakalı son dakika kararlar açıklanmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitim alanında yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının erken açılacağını duyurdu. Peki, Anaokulları 13 Şubat 2023'te açılıyor mu? Okul öncesi eğitim kurumları erken mi açılacak? Anaokulları ve ilkokulları Pazartesi açılıyor mu? İşte detaylar...
11.02.2023 23:02 - Son Güncelleme: 11.02.2023 23:02
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ve afet bölgesi dışında kalan diğer illerde resmi ve özel okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.