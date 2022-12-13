YARIN Antalya'da okullar tatil mi son dakika? 14 Aralık okullarda ders var mı, işlenecek mi? Valilik açıklamaları!

Havaların git gide soğuması ve günlük yaşamı zorlaştırmaya başlamasıyla birlikte 'Okullar tatil mi?' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımlandı. Son olarak Antalya'nın Kumluca ilçesinde Pazar günü öğleden sonra başlayan ve aralıklı bir şekilde devam eden sağanak yağış nedeniyle Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Gözler bu kez bu haftanın diğer günlerine çevrildi. Peki YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık 2022 okullarda ders var mı, işlenecek mi?