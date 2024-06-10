Takdir-teşekkür alana 5.104 TL KARNE HEDİYESİ! 1,2,3,4...,8,9,10,11,12. sınıf karne parası nasıl alınır? 2024 Başarı Teşvik Programı başvurusu...

Başarı Teşvik Programı, devlet okullarındaki başarılı öğrencilere yönelik bir destek programı olarak hayata geçirildi. Bu program kapsamında sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerin çocuklarına, devlet okullarında başarı gösteren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği sağlanmıştı. Peki, bu sene 5104 TL karne hediyesi verilecek mi? İşte detaylar...
5.104 TL krane hediyesi parası için araştırmalar hız kazandı. Devlet okullarında başarı gösteren öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilen Başarı Teşvik Programı, eğitim alanında önemli bir adımı temsil ediyor. Peki, bu sene karne hediyesi ödemesi yapılacak mı? İşte detaylar...
Başarı Teşvik Programı, devlet okullarındaki başarılı öğrencilere yönelik bir destek programı olarak devreye alındı.
Bu program kapsamında, sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerin çocuklarına yönelik olarak net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği sağlanacağı müjdesi Başkan Erdoğan tarafından verilmişti.