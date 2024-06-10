Takdir-teşekkür alana 5.104 TL KARNE HEDİYESİ! 1,2,3,4...,8,9,10,11,12. sınıf karne parası nasıl alınır? 2024 Başarı Teşvik Programı başvurusu...

Başarı Teşvik Programı, devlet okullarındaki başarılı öğrencilere yönelik bir destek programı olarak hayata geçirildi. Bu program kapsamında sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerin çocuklarına, devlet okullarında başarı gösteren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği sağlanmıştı. Peki, bu sene 5104 TL karne hediyesi verilecek mi? İşte detaylar...