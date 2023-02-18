Tahliye edilen 93 okul açıklandı! 20 Şubat Pazartesi 2023 İLÇE İLÇE verildi! İstanbul'da o okullar açılmayacak! Bağcılar, Silivri, Avcılar...
İstanbul okulla ne zaman açılacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Valiliği, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." açıklamasında bulundu. Valilikten alınan karar sonrası hangi ilçelerde okulların tahliye edildiği merak ediliyor. Birçok ilçe için alarm verildi. Peki, İstanbul'da okullar açılacak mı? İstanbul hangi ilçelerde okullar açılacak? İşte detaylar...
18.02.2023 17:22 - Son Güncelleme: 18.02.2023 17:22
İstanbul Valiliği son dakika okul açıklamasıyla gündeme geldi. 93 okulun tahliy edilmesinin ardından vatandaşlar İstanbul'da okullar açılacak mı sorusuna cevap arıyor. Peki, İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi? İstanbul okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
93 OKUL TAHLİYE EDİLDİ
İstanbul Valiliği, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." açıklamasında bulundu.