Tahliye edilen 93 okul açıklandı! 20 Şubat Pazartesi 2023 İLÇE İLÇE verildi! İstanbul'da o okullar açılmayacak! Bağcılar, Silivri, Avcılar...

İstanbul Valiliği son dakika okul açıklamasıyla gündeme geldi. 93 okulun tahliy edilmesinin ardından vatandaşlar İstanbul'da okullar açılacak mı sorusuna cevap arıyor. Peki, İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi? İstanbul okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...