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Haberler Eğitim Tahliye edilen 93 okul açıklandı! 20 Şubat Pazartesi 2023 İLÇE İLÇE verildi! İstanbul'da o okullar açılmayacak! Bağcılar, Silivri, Avcılar...

Tahliye edilen 93 okul açıklandı! 20 Şubat Pazartesi 2023 İLÇE İLÇE verildi! İstanbul'da o okullar açılmayacak! Bağcılar, Silivri, Avcılar...

İstanbul okulla ne zaman açılacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Valiliği, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." açıklamasında bulundu. Valilikten alınan karar sonrası hangi ilçelerde okulların tahliye edildiği merak ediliyor. Birçok ilçe için alarm verildi. Peki, İstanbul'da okullar açılacak mı? İstanbul hangi ilçelerde okullar açılacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
18.02.2023 17:22 - Son Güncelleme: 18.02.2023 17:22
İstanbul valiliği açıkladı! Tahliye edilen 93 okul hangisi? İstanbul 20 Şubat 2023 hangi ilçelerde okullar açılacak? Esenler, Güngören, Şişli, Üsküdar...

İstanbul Valiliği son dakika okul açıklamasıyla gündeme geldi. 93 okulun tahliy edilmesinin ardından vatandaşlar İstanbul'da okullar açılacak mı sorusuna cevap arıyor. Peki, İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi? İstanbul okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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İstanbul valiliği açıkladı! Tahliye edilen 93 okul hangisi? İstanbul 20 Şubat 2023 hangi ilçelerde okullar açılacak? Esenler, Güngören, Şişli, Üsküdar...

93 OKUL TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Valiliği, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." açıklamasında bulundu.

İstanbul valiliği açıkladı! Tahliye edilen 93 okul hangisi? İstanbul 20 Şubat 2023 hangi ilçelerde okullar açılacak? Esenler, Güngören, Şişli, Üsküdar...

İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.

İstanbul Valiliği açıkladı! Tahliye edilen 93 okul hangisi? İstanbul 20 Şubat 2023 hangi ilçelerde okullar açılacak? Esenler, Güngören, Şişli, Üsküdar...

İŞTE TAHLİYE EDİLEN OKULLAR

İstanbul Valiliği açıkladı! Tahliye edilen 93 okul hangisi? İstanbul 20 Şubat 2023 hangi ilçelerde okullar açılacak? Esenler, Güngören, Şişli, Üsküdar...
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