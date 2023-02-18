İstanbul Valiliği son dakika açıklaması merak ediliyor. Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." açıklamasında bulundu. Peki, MEB son dakika İstanbul'da hangi okullar tatil? İstanbul 20 Şubat nakledilen okul isimleri açıklandı mı? Nakil sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayı