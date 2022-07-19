personel.meb.gov.tr DUYURU: İl içi atama tayin sonuçları açıklanan iller: MEBBİS il içi tayin sonuç ekranı 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya il içi atama sonuçları...
MEB son dakika il içi atama sonuçları gündemde sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı.Binlerce öğretmen 4-8 Temmuz tarihleri arasında il içi atama tayin başvurusunda bulunmuştu. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından MEBBİS sistemine giriş sağlanacak. Bunun yanı sıra öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Tayinlerini isteyen öğretmenler il milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vererek atama istedi. Sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden öğrenilebiliyor. Peki, MEBBİS 2022 il içi atama sonuçları belli oldu mu? 2022 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? 19 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya... il içi atama sonuçları!
2022 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden il içi atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, MEBBİS 2022 il içi atama sonuçları belli oldu mu? 2022 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 19 Temmuz'da yani salı günü ilan edilecek. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğretmenler atama sonuçlarını illerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlayacağı listeler üzerinden sorgulayabilecekler.