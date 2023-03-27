Okullar için kritik karar, belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı az evvel ’’Uzatma yapmayacağız’’ diyerek uyardı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseler...

Okullar için flaş açıklama geldi! Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okulları kapsıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler merak ediyordu. Kesin karar çıktı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu. 2. dönem eğitimlerini yüz yüze gören öğrenciler için tatil haberi paylaşıldı. Buna göre okullar o tarihte kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline belirlenen o tarihte girecek. İşte Mahmut Özer'in son dakika kritik açıklamaları...