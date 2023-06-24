LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? Kaç puanla hangi liseye gidilir 2023?
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 28 Haziran tarihinde açıklanarak öğrencilere ve ailelerine duyuruldu. Bu önemli sınav sonucunda öğrencilerin hangi liselere gideceği, gelecek eğitim hayatları açısından büyük bir öneme sahiptir. Sonuçların açıklanmasının ardından ise gözler Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimlere çevrildi. Peki, LGS 2023 kaç puanla hangi liseye gidilir? Liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanır? İşte detaylar!
23 Haziran LGS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmak için araştırmalara başlayacak. Bilindiği gibi, LGS sınavında tam puan 500 olarak geçiyor. Peki, LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İşte 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları nasıl? İşte detaylar...
2023 LGS TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.
LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! İŞTE DETAYLAR
Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Takvime göre LGS sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.