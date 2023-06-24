LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? Kaç puanla hangi liseye gidilir 2023?

23 Haziran LGS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmak için araştırmalara başlayacak. Bilindiği gibi, LGS sınavında tam puan 500 olarak geçiyor. Peki, LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İşte 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları nasıl? İşte detaylar...